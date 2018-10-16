Американская компания Boston Dynamics, известная изобретениями в области робототехники, выпустила на своем YouTube видео, на котором робот танцует под композицию Uptown Funk американского музыканта Марка Ронсона, записанную при участии певца Бруно Марса. В сравнении с другими роботами (см. заметку "ANYmal - робот, танцующий под музыку") танец робота-собаки отличается красивыми ритмическими движениями и шикарной "Лунной походкой".

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