В совместном заявлении, опубликованном 1 декабря 2016 года, три японские компании заявили, что они готовы вместе работать над проектом коммерческих космических путешествий. Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. и бюро путешествий HIS Co. инвестировали деньги в компанию PD Aerospace Ltd, которая с 2007 года разрабатывает космический самолет, способный брать на борт восемь человек - два пилота и шесть пассажиров.

Предполагается, что космический самолёт сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.