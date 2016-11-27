В 2009 году на экраны вышел научно-фантастический фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона (см. заметку "Аватар - новые технологии в киноиндустрии"). Современные компьютерные технологии погрузили кинозрителей в 3D-реальность планеты Пандора. На вымышленную планету Пандору мечтали попасть миллионы фанатов киноленты. Компания Walt Disney анонсировала такую возможность на 2017 год.

Джеймс Кэмерон в содружестве с Disney планируют открыть тематический парк, погружающий гостей в джунгли планеты Пандора. Проект приурочен к обширной рекламной кампании, направленной на привлечение внимания к сиквелу киноленты. По сути, это будет парк внутри парка, так как готовящийся парк развлечений займёт часть территории Царства Животных (The Animal Kingdom), находящийся в Диснейленде, Флорида. Общая площадь парка составит 12 акров.