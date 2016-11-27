Walt Disney воссоздаст шарм планеты Пандоры в своем новом парке
В 2009 году на экраны вышел научно-фантастический фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона (см. заметку "Аватар - новые технологии в киноиндустрии"). Современные компьютерные технологии погрузили кинозрителей в 3D-реальность планеты Пандора. На вымышленную планету Пандору мечтали попасть миллионы фанатов киноленты. Компания Walt Disney анонсировала такую возможность на 2017 год.
Джеймс Кэмерон в содружестве с Disney планируют открыть тематический парк, погружающий гостей в джунгли планеты Пандора. Проект приурочен к обширной рекламной кампании, направленной на привлечение внимания к сиквелу киноленты. По сути, это будет парк внутри парка, так как готовящийся парк развлечений займёт часть территории Царства Животных (The Animal Kingdom), находящийся в Диснейленде, Флорида. Общая площадь парка составит 12 акров.
Method-1 - гигантский робот-экзоскелет с оператором внутри
Южнокорейская компания Korea Future Technology приступила к испытаниям модели гигантского робота METHOD-1, пилотируемого оператором изнутри. Механизм, напоминающий робота-погрузчика из кинофильма "Чужие 2", представляет собой экзоскелет высотой 4 метра и массой около 1,5 тонн.
Конструкция робота-экзоскелета позволяет отнести его к классу гуманоидов: прямоходящий механизм не демонстрирует чудеса манёвренности, но выглядит довольно устойчивым. Для выполнения различных операций METHOD-1 может задействовать два своих манипулятора, перемещение в пространстве которых выполняется синхронно с движением контроллеров в кабине пилота. Человек, отвечающий за действия METHOD-1, размещается в надёжно защищённой от падения бронированной капсуле, однако разработчики предусмотрели и возможность беспилотного контроля.
Космические полеты от японских туроператоров
В совместном заявлении, опубликованном 1 декабря 2016 года, три японские компании заявили, что они готовы вместе работать над проектом коммерческих космических путешествий. Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. и бюро путешествий HIS Co. инвестировали деньги в компанию PD Aerospace Ltd, которая с 2007 года разрабатывает космический самолет, способный брать на борт восемь человек - два пилота и шесть пассажиров.
Предполагается, что космический самолёт сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.
Дорога из солнечных панелей в Нормандии
Поиск рационального использования огромных площадей автомобильных дорог стал актуальной задачей для многих энергосберегающих компаний. Наиболее перспективным видится размещение на дорожном полотне солнечных панелей (см. заметку "Дорожное полотно из солнечных панелей"). К сожалению, основной проблемой является хрупкость самих солнечных модулей, поэтому компании предлагают разные решения. Предприятие Colas SA, входящее в состав французской промышленной группы Bouygues SA, разработало солнечные панели, состоящий из многослойного пластика, способного выдержать вес тяжелого грузовика.
После многолетних тестов компанией начато строительство километрового испытательного полигона возле деревни Турувр в Нижней Нормандии. Дорожное покрытие из 2800 м2 солнечных панелей должно генерировать электроэнергии на 280 кВт·ч. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить в течение года освещение улиц небольшого посёлка с населением в 5000 человек.
Симулятор вкуса виртуальной реальности
Команда исследователей из Национального университета Сингапура (National University of Singapore) разработали цифровой стимулятор, способный передавать вкус. В 2013 году публике было представлено устройство, состоящее из небольшого серебряного электрода, который крепится к кончику языка. С помощью передаваемого через него лёгкого переменного тока можно было обмануть вкусовые рецепторы и создать некоторые первичные вкусовые ощущения: солёное, кислое и горькое. Однако, при помощи электрической стимуляции не удалось добиться воспроизведения вкуса сладости. И для этого ученые обратились в сторону еще одного вида стимуляции - тепловой.