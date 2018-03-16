В современном ритме жизни развитие искусственного интеллекта происходит стремительно. Пример тому - Робот ANYmal, созданный специалистами Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), который продолжает развивать свои навыки и очередным его достижением стала возможность танцевать, воспринимая "на слух" живую музыку.

Робот ANYmal выполняет не запрограммированные ранее движения, а абсолютно уникальные, попадающие в такт звуков, воспринимаемых им при помощи встроенного микрофона. Робот анализирует темп и путем вычислений разрабатывает движения, наиболее соответствующие музыке.

В процессе «танца» робот постоянно контролирует соответствие движений ритму и в случае несоответствий моментально вносить корректуры.

Вес робота составляет 30 кг, а грузоподъемность - до 10 кг. Заряда аккумулятора робота хватает на 4 часа непрерывной работы. Для более точного восприятия роботом звуков и максимально быстрой синхронизации движений с музыкой в его «тело» встроено множество датчиков и камер.

Такая забавная, на первый взгляд, разработка швейцарских исследователей может сыграть важнейшую роль в развитии робототехники, так как механизм осуществления анализа собственных движений роботом ANYmal и сопоставления их с ритмом музыки является сложной обратной связью, которая может быть использована для управления действиями промышленных роботов, роботов-спасателей и др.

Источник: https://www.theverge.com/