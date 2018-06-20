Робособака Spot Mini прогулялась по оживленной улице в Ганновере. Видео было опубликовано специалистами американо-японской технологической компании Boston Dynamics.

На кадрах видно, как «собака» позирует прохожим, которые охотно снимают изобретение на телефон.

Компания Boston Dynamics с 2019 года намерена продавать ряд «коммерческих» вариаций роботов SpotMini. Одного из таких роботов приобрел богатейший человек мира, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.