Робособака Spot Mini на улицах в Ганновере
Опубликовано 20 июня, 2018 - 01:09
Робособака Spot Mini прогулялась по оживленной улице в Ганновере. Видео было опубликовано специалистами американо-японской технологической компании Boston Dynamics.
Робособака Spot Mini прогулялась по оживленной улице в Ганновере. Видео было опубликовано специалистами американо-японской технологической компании Boston Dynamics.
На кадрах видно, как «собака» позирует прохожим, которые охотно снимают изобретение на телефон.
Компания Boston Dynamics с 2019 года намерена продавать ряд «коммерческих» вариаций роботов SpotMini. Одного из таких роботов приобрел богатейший человек мира, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.
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