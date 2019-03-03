Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции (МКС). На его борту 180 кг грузов: оборудование и продукты. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 по Москве). В момент стыковки МКС находилась над Новой Зеландией.

Dragon-2 запустили с мыса Канаверал накануне, 2 марта. Его первый полет носит испытательный характер — вместо экипажа на нем полетел манекен (см. заметку "SpaceX приступает к доставке астронавтов на МКС на новейшем корабле Dragon-2").

Новый аппарат может отправить на Международную космическую станцию семь человек. Согласно планам SpaceX в дальнейшем компания займется тестом системы аварийного прекращения полета, а в июле должен состояться первый пилотируемый испытательный полет с участием астронавтов НАСА. После этого корабль должен быть сертифицирован для штатных полетов на МКС.

Америка не отправляла астронавтов в космос на своих кораблях с 2011 года после завершения программы «Шаттл». Сейчас они летают на российских «Союзах». Однако в апреле также ожидается первый старт созданного Boeing корабля Starliner.