Новая космическая капсула Crew Dragon для пилотируемых полетов в субботу 2 марта успешно отправлена в первый испытательный полет к Международной космической станции (МКС). Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02.49 по местному времени (10.49 по московскому) с мыса Канаверал во Флориде.

Спустя 11 минут центр управления полетами SpaceX подтвердил, что капсула отделилась от ракеты-носителя. Стыковка Crew Dragon с МКС ожидается на следующий день.

Crew Dragon доставит около 400 фунтов материалов и оборудования на космическую станцию. Также на борту находится манекен, которого назвали Рипли (по имени главной героини фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Облаченный в скафандр манекен оснащен датчиками, позволяющими измерить перегрузки, с которыми столкнутся будущие астронавты.

Новая капсула является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Капсула расчитана на 7 астронавтов, довольно просторна и впечатляет своим интерьером (см. видео).

Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем, первый из которых ожидается в июле. В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.