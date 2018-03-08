Голландская PAL-V стала первой компанией, официально открывшей предзаказ на летающие автомобили. Автомобиль рассчитан на двух пассажиров. Он способен развивать скорость до 160 км в час (100 миль в час) на дороге и до 180 км в час (112 миль в час) в воздухе и подниматься на высоту свыше 3 тыс. метров. На «взлет» у автомобиля уходит менее 10 минут (см. заметку PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль).

PAL-V обещает начать поставки в 2019 году. До этого компании необходимо получить сертификаты, подтверждающие безопасность транспорта.

Модели летающих машин сегодня разрабатывают Toyota и Uber. При этом Uber собирается внедрить такие автомобили в сферу перевозок и предложить клиентам такси, перелетающие с крыши на крышу.

Источник: https://www.cnbc.com