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PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль

Февраль 16, 2017 - 18:33 | 
Tech
PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль

Пионером, запускающим в серийное производство летающие автомобили, становится голландская компания PAL-V International B.V. со своей моделью трехколесного аэромобиля с названием Liberty. Это двухместный двухмоторный автожир (гироплан, гирокоптер), приспособленный для езды по автомобильным дорогам. Он оснащен складным пропеллером и двумя двигателями Rotax, один из которых (мощностью 100 л.с.), предназначен для движения по земле, а второй (мощностью 200 л.с.) – по воздуху.

По данным производителя, на земле автомобиль-вертолет способен развить скорость 160 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч он осуществляет за 9 секунд. В режиме полета максимальная высота достигает 3500 м при максимальной скорости 180 км/ч. Дальность полета без необходимости дозаправки составляет до 500 км. Для взлёта нужна дистанция всего 180 м (330 с учётом перелёта через препятствие высотой 15 м), а для посадки — 30 м. Средний расход горючего равен 26 л/ч. Снаряженная масса у Liberty всего 664 кг, а максимальная взлетная масса — 910 кг.

Топ-версия включает в себя цифровую приборку и двойной комплект органов управления. Цена такого аппарата в Европе составит 499 000 евро. Позднее производитель обещает добавить версию попроще — Liberty Sport (299 000 евро). Предсерийные образцы голландцы обещают показать уже в этом году, а поставки заказчикам намечены на конец 2018-го.

Источник: www.pal-v.com

PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль

PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль

Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Транспорт

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Дом-корзина

Дом-корзина был построен в 1997 году в США в штате Огайо и принадлежит компании Longaberger, известному производителю плетеных корзин. Идея строительства штаб-квартиры, являющейся точной копией производимой продукции, принадлежит владельцу компании Дейву Лонгабергеру.

Комментарии

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Сложность в том что дорожек находящихся на оси не видно!Вы их только чувствуйте!
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