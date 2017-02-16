Пионером, запускающим в серийное производство летающие автомобили, становится голландская компания PAL-V International B.V. со своей моделью трехколесного аэромобиля с названием Liberty. Это двухместный двухмоторный автожир (гироплан, гирокоптер), приспособленный для езды по автомобильным дорогам. Он оснащен складным пропеллером и двумя двигателями Rotax, один из которых (мощностью 100 л.с.), предназначен для движения по земле, а второй (мощностью 200 л.с.) – по воздуху.

По данным производителя, на земле автомобиль-вертолет способен развить скорость 160 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч он осуществляет за 9 секунд. В режиме полета максимальная высота достигает 3500 м при максимальной скорости 180 км/ч. Дальность полета без необходимости дозаправки составляет до 500 км. Для взлёта нужна дистанция всего 180 м (330 с учётом перелёта через препятствие высотой 15 м), а для посадки — 30 м. Средний расход горючего равен 26 л/ч. Снаряженная масса у Liberty всего 664 кг, а максимальная взлетная масса — 910 кг.

Топ-версия включает в себя цифровую приборку и двойной комплект органов управления. Цена такого аппарата в Европе составит 499 000 евро. Позднее производитель обещает добавить версию попроще — Liberty Sport (299 000 евро). Предсерийные образцы голландцы обещают показать уже в этом году, а поставки заказчикам намечены на конец 2018-го.

Источник: www.pal-v.com