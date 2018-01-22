В конце мая 2017 в диснеевском парке Animal Kingdom Park открылась тематическая зона под названием Pandora: World of Avatar, посвященная фильму «Аватар» (см. заметку "Walt Disney воссоздаст шарм планеты Пандоры в своем новом парке"). Одним из самых удивительных аттракционов стал Na’vi River Journey. В конце аттракциона находится робот На’ви (так в фильме называлась вымышленная гуманоидная раса) – и это, без сомнения, один из самых лучших роботов, созданных когда-либо. Чего только стоит практически абсолютное внешнее сходство с главной героиней фильма, однако и это еще не всё: внутри скрывается невероятно красивый и очень сложный комплекс робототехники.

Инженеры Disney уже много десятилетий создают удивительные вещи с помощью аниматроники – например, птиц для Tiki Room или робота в виде президента Линкольна, но робот На’ви выводит создание робототехники на совершенно новый уровень благодаря своей выразительности, плавности движений, да и вообще, красоте и уникальности.

Робот На’ви – один из самых «продвинутых» роботов современности. Он отличается невероятной реалистичностью движений. Кроме того, робот может похвастать собственной мимикой, копирующей знаменитого персонажа. Полный рост робота превышает средний рост человека. На’ви способен работать без остановки длительное время. Дисней планирует продолжать разрабатывать подобных роботов для своих парков по всему миру.