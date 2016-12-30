Walt Disney воссоздаст шарм планеты Пандоры в своем новом парке
Джеймс Кэмерон в содружестве с Disney планируют открыть тематический парк, погружающий гостей в джунгли планеты Пандора. Проект приурочен к обширной рекламной кампании, направленной на привлечение внимания к сиквелу киноленты. По сути, это будет парк внутри парка, так как готовящийся парк развлечений займёт часть территории Царства Животных (The Animal Kingdom), находящийся в Диснейленде, Флорида. Общая площадь парка составит 12 акров.
Свои первые наработки и эскизы компания показала на выставке D23 Expo в Японии, которая проходила с 12 по 14 октября. Судя по концепт-артам, в новых парках фанаты фильма смогут прогуляться по биолюминесцентному лесу, побывать на летающих островах, а также детальнее ознакомиться с экзотической флорой и фауной чудной планеты.
Завершить работу над парком «Пандора: Мир «Аватара» и открыть его чарующие люминесцентные краски и картины для взора посетителей планируется уже к лету 2017 года.
Источник: http://www.businessinsider.com