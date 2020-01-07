На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Samsung представила технологию, способную заменить не только экранные, но и традиционные клавишные клавиатуры. Вместо физических или сенсорных кнопок новая разработка южнокорейского гиганта использует в качестве устройства ввода любую ровную поверхность рядом с гаджетом. Альтернативный метода набора текста представители компании продемонстрировала на практике.

Технология SelfieType использует селфи-модуль смартфонов или веб-камеру ноутбука для регистрации движений пальцев на плоской поверхности. Специальный ИИ-алгоритм обрабатывает эти данные и конвертирует в нажатия клавиш при вводе текста, позволяя печатать, не прикасаясь к устройству. В отличие от голографических клавиатур (см. заметку "Light Touch - минипроекторы с поддержкой сенсорной технологии"), разработка не требует установки специального проектора в корпус гаджета.

Стоит отметить, что бесцельно барабанить пальцами по столу рядом со смартфоном не имеет смысла. Виртуальная клавиатура эффективна в первую очередь для опытных пользователей, привыкших к «слепой печати» и знающих расположение стандартной раскладки. На текущем этапе разработки поддерживается только английский язык ввода, позднее планируется расширение списка языков печати. Дата появления функции SelfieType в потребительских устройствах пока не объявлена.