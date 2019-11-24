Китайский стартап Enabot решил позаботиться о домашних питомцах и запустил краудфандинговую кампанию по производству компаньона для кошек и котов, который будет развлекать их в течение дня.

Небольшой шар, так называемый робот Ebo, способен перемещаться по дому, имитируя повадки животного. Устройство изображает различные эмоции с помощью «глаз» на LED-дисплее, а также издаёт разные звуки.

Он умеет сканировать комнату, избегать препятствия, играть с кошкой, используя встроенную лазерную указку.

Время автономной работы составляет до 2 часов, после чего он самостоятельно отправляется к зарядной станции. Используя смартфон в качестве пульта дистанционного управления Ebo можно поиграть со своим питомцем.

Стоимость базовой конфигурации новинки на этапе сбора средств составляет $158. Разработчики также планируют выпустить Pro-версию робота, которая использует ИИ для анализа поведения кошки и её настроения, точно определяя, когда питомец хочет поиграть. Цена продвинутой модификации на этапе предзаказа составляет $198.

Стартапу уже удалось собрать свыше $190 000 при первоначальной цели $5112, завершение краудфандинга и старт производства запланированы на конец декабря текущего года.