Американская авиакомпания Otto Aviation в начале ноября провели лётные испытания в Викторвилле в Калифорнии удивительной формы самолёта Celera 500L.

Почему удивительной формы? Да потому, что фюзеляж самолёта очень напоминает пулю или авиабомбу. Смотрите фотографии.

Поскольку его разработка ведётся в строжайшей секретности, всё же, кое-что нам известно.

Летательный аппарат Celera 500L сконструирован по классической самолётной схеме. В хвостовой его части установлен двигатель с толкающим пятилопастным воздушным винтом. Воздухозаборники двигателя выведены на верхнюю поверхность хвостовой части фюзеляжа. Законцовки крыла немного отклонены вверх.

Экспериментальный образец самолета не оборудован иллюминаторами, поэтому сложно точно понять его предназначение. Возможно, разрабатывается для деловой авиации, - это только догадки.

Летные характеристики Celera 500L не раскрываются, но согласно предыдущим утечкам информации, воздушное судно предназначено для полётов практически в любых погодных условиях на скорости до 820 километров в час и высоте до 19,8 километра.

Предполагаемый расход топлива модели составляет около 4 литров на каждые 48-68 километров пути - это почти в 10 раз меньше стандартов современного коммерческого авиатранспорта.

Летательный аппарат имеет экспериментальную регистрацию Федерального управления гражданской авиации США N818WM.