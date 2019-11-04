Космическое агентство NASA недавно представило новые скафандры для полётов на Луну и Марс. Они примечательны тем, что оборудованы специальными перчатками со встроенным пультом управления дронами, которые будут разведывать труднодоступные места.

Дизайн перчатки основан на разработках норвежского стартапа Ntention. Им же была создана система управления беспилотниками с помощью жестов в земных условиях.

NASA и SETI (SETI — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт) адаптировали технологию для космических условий. Умная перчатка, интегрированная в прототип скафандра нового поколения, уже была протестирована в арктических условиях. Её сенсоры регистрируют даже лёгкие движения руки. Сигнал с микроконтроллёра передаётся по радиоканалу на дрон, реагирующий на жесты оператора.

«Когда я впервые увидел умную перчатку Ntention в действии, я немедленно вспомнил о третьем законе Кларка — любая достаточно развитая технология неотличима от магии», — отметил руководитель проекта NASA Haughton-Mars Project доктор Паскаль Ли.

По словам доктора Ли, беспилотники в составе космических экспедиций могут применяться для решения различных заданий: для сбора образцов на планетах, для разведки, в спасательных операциях.