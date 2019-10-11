Компания «Яндекс» в рамках мероприятия, посвящённого дню рождения голосового помощника «Алиса» представила компактную версию умной колонки «Станция Мини».

По заверениям «Яндекса», миниатюрная умная колонка заменяет сразу несколько устройств: аудиоколонку, будильник, радио и систему управления умным домом. Кроме того, взаимодействовать с ней можно как голосом, так и жестами. Отрегулировать уровень громкости можно движением руки вверх или вниз, а взмахами — выключить будильник или остановить воспроизведение.

Но и это ещё не всё! В «Станции Мини» есть необычная функция, которая превращает колонку в синтезатор. Надо только дать команду: «Алиса, дай звук»! И двигая руками в воздухе, можно создавать музыку из разных инструментов, которые запрограммированы в коллекции. Эта коллекция может пополняться. Чтобы узнать все поддерживаемые звуки, достаточно спросить «Алиса, какие звуки синтезатора ты знаешь?»

«Яндекс.Станция Мини» поддерживает управление умным домом - можно голосом отдавать команды светильникам, кондиционеру, пылесосу и другой технике, совместимой с системой умного дома «Яндекса». Колонку также можно подключить к акустической системе проводом через линейный вход.

Продажи новинки стартуют 30 октября по цене 3990 рублей. В первый день «Станция Мини» можно будет приобрести в московском магазине «Яндекса» по следующему адресу: улица Тимура Фрунзе 11 строение 13, а 31 октября, она появится на маркетплейсе «Беру» и в «Связном».

В первый день продаж в магазине «Яндекса» будет действовать специальное предложение: «Станцию Мини» можно будет получить бесплатно в обмен на любую аудиоколонку или другое устройство, которое способно играть музыку. Количество экземпляров для бесплатного обмена ограничено. Кроме того, каждый покупатель «Станции Мини» получит в подарок три месяца подписки «Яндекс.Плюс».