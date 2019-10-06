С развитием технологий быт человека упрощается и становится легче, поскольку всяческую домашнюю работу можно доверить машинам.

В компании Toyota придумали способ сделать роботов полезными помощниками по хозяйству, обучив их с помощью технологии виртуальной реальности.

Каждый дом имеет уникальное расположение вещей, поэтому роботы не способны сразу начать выполнять все поставленные перед ними задачи. Для этого их нужно обучать. Toyota предлагает прикрепить к каждому роботу человека-учителя, который используя VR-очки сможет видеть глазами робота и тем самым дополнять трёхмерную сцену необходимыми инструкциями с целью его обучения.

Виртуальная реальность и специально разработанная компанией Toyota система TRI позволяет проводить более гибкую настройку роботов под ряд бытовых задач. К тому же система легко копируется — обучив всего один экземпляр, готовую базу можно переносить на другие модели.

Инженеры из компании Toyota отмечают, что система требует дополнительных исследований и корректировок. Но уже сейчас разработчики уверены, что использование VR позволит более эффективно обучать роботов, делая их многофункциональными бытовыми помощниками.