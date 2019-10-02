Неожиданным анонсом презентации Microsoft оказался смартфон Surface Duo с Android в качестве операционной системы.

Об устройстве известно немного информации. Surface Duo представляет собой два 5,6-дюймовых дисплея, которые в развёрнутом состоянии образуют один с диагональю 8,3 дюйма. Шарнир между двумя половинками позволяет поворачивать их на 360 градусов, что позволяет открывать гаджет на любой угол.

По словам Microsoft, Surface Duo был разработан в сотрудничестве с Google. Операционная система Android была оптимизирована для удобной работы с двумя дисплеями: они могут работать как вместе, так и по отдельности, отображая разные приложения. Это очень удобно для работы с двумя приложениями отдельно, а если сложить Surface Duo в форме ноутбука, то один из экранов можно использовать для набора текста.

Внутри Surface Duo установлен процессор Snapdragon 855, а в качестве операционной системы используется Android 9 Pie с лончером от Microsoft.

Surface Duo появится в продаже ближе к новогодним праздникам. Цена пока не объявлена.