Японские инженеры из компании NEC протестировали прототип летающего транспортного агрегата в пригороде Токио.

Модель беспилотника представляет собой небольшой автомобиль с габаритами 3,9х3,7х1,3 метра и массой 150 кг, оснащённый четырьмя пропеллерами.

Первый полёт продлился всего минуту на площадке в специально оборудованной закрытой клетке. Питаясь от батареи машина без пилота в кабине поднялась на незначительную высоту, всего до 3 метров.

Задача компании NEC — обеспечить города Японии транспортными средствами, способными доставлять грузы. А внедрение беспилотных гражданских автомобилей и их массовое производство возьмёт на себя партнёр NEC, компания Cartivator.