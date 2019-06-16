В Шведском порту приступил к работе электрический беспилотный тягач Vera. Пока это испытания в реальных условиях в ходе общего сотрудничества компании Volvo и судоходной компании DFDS.

Перевозки грузов-контейнеров проводятся между логистическим центром в Гетеборге и ближайшим портовым терминалом.

Vera представляет собой платформу с колёсами и без водительской кабины. К такой платформе можно цеплять различные прицепы. Этот электрический тягач не нуждается в водителях, однако, его автономная работа контролируется удалённым диспетчером, ответственным за транспортировку грузов.

Скорость тягача-беспилотника небольшая и составляет около 40 км/ч.

Оптимизированный трафик и бесперебойная работа «флота» тягачей будет корректироваться центром управления по беспроводной связи.

Автономные перевозки с низким уровнем шума и нулевыми выбросами выхлопных газов играют важную роль в будущем логистики и несут пользу обществу.