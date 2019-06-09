Michelin и GM обещают выпустить безвоздушные шины UPTIS
В этом году на испытательном полигоне General Motors в Милфорде (штат Мичиган, США) французская компания Michelin собирается начать испытания безвоздушных шин нового поколения. Эти шины получили название UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System, уникальная, устойчивая к проколам система покрышек). Испытания проведут на электромобилях Chevrolet Bolt EV.
Обе компании General Motors и Michelin (лидер отрасли производства шин) объединили усилия для совершенствования технологии безвоздушных покрышек.
Если испытания пройдут успешно, то к 2024 году General Motors начнёт предлагать безвоздушные покрышки для некоторых моделей своего ряда автомобилей в качестве опции.
Что из себя представляют UPTIS?
Безвоздушные (или непневматические) покрышки не используют герметичные камеры, в которые накачивается воздух. Конструкция UPTIS состоит из внешнего протектора и внутреннего обода, между которыми натянуты мягкие «спицы» из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна.
Их использование позволяет эксплуатировать покрышки на достаточно высокой скорости.
По словам представителей компаний, такие шины позволят снизить неподрессоренную массу и увеличить дальность пробега без подзарядки.
В чём преимущество UPTIS?
- Таким безвоздушным шинам не страшны проколы, порезы.
- Их не нужно подкачивать
- Их эксплуатационные характеристики выше
- Затраты на производство и утилизацию ниже
- Сделают автомобиль легче, отпадёт необходимость в запаске
- Снизит время и затраты на техобслуживание
- Уменьшение количества поломок и аварийных случаев на дороге
С шинами нового поколения UPTIS вождение автомобиля станет более безопасным и приятным!