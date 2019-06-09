В этом году на испытательном полигоне General Motors в Милфорде (штат Мичиган, США) французская компания Michelin собирается начать испытания безвоздушных шин нового поколения. Эти шины получили название UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System, уникальная, устойчивая к проколам система покрышек). Испытания проведут на электромобилях Chevrolet Bolt EV.

Обе компании General Motors и Michelin (лидер отрасли производства шин) объединили усилия для совершенствования технологии безвоздушных покрышек.

Если испытания пройдут успешно, то к 2024 году General Motors начнёт предлагать безвоздушные покрышки для некоторых моделей своего ряда автомобилей в качестве опции.

Что из себя представляют UPTIS?

Безвоздушные (или непневматические) покрышки не используют герметичные камеры, в которые накачивается воздух. Конструкция UPTIS состоит из внешнего протектора и внутреннего обода, между которыми натянуты мягкие «спицы» из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна.

Их использование позволяет эксплуатировать покрышки на достаточно высокой скорости.

По словам представителей компаний, такие шины позволят снизить неподрессоренную массу и увеличить дальность пробега без подзарядки.

В чём преимущество UPTIS?

Таким безвоздушным шинам не страшны проколы, порезы. Их не нужно подкачивать Их эксплуатационные характеристики выше Затраты на производство и утилизацию ниже Сделают автомобиль легче, отпадёт необходимость в запаске Снизит время и затраты на техобслуживание Уменьшение количества поломок и аварийных случаев на дороге

С шинами нового поколения UPTIS вождение автомобиля станет более безопасным и приятным!