Американская компания Hypergiant Industries создала прототип шлема HyperVSR для космического скафандра.

По словам руководства компании, такой шлем способен повысить эффективность астронавтов, а также их безопасность, визуально отображая жизненно важные показатели и информацию для членов экипажа.

Скафандр оборудован системой проекционного дисплея, - он может быть весьма полезен в выполнении различных космических миссий. Изображение проецируется на прозрачное забрало шлема.

Шлем идёт в комплекте со специальными компактными метками. Поместив эти метки на перчатки скафандра и, посмотрев на одну из них, астронавт сможет получить информацию, например, о своих жизненных показателях, аварийных оповещениях и в целом о данных проходящей миссии. Шлем оборудован специальными датчиками, которые следят за тем, на какую метку смотрит человек, а затем выводит соответствующую информацию на проекционный дисплей.

В настоящее время компания Hypergiant Industries ещё пока проводит доработку программного обеспечения для шлема, а также ищет заинтересованных в их разработке космических агентств.