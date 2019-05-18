Компания Lenovo на конференции Accelerate, проходившей во Флориде, продемонстрировала первый в мире компьютер, складывающийся пополам.

Этот компактный Lenovo ThinkPad X сочетает в себе производительность ноутбука и мобильность смартфона. В сложенном виде он похож на записную книжку, а в разложенном виде перед пользователями предстает большой 13,3-дюймовый OLED-дисплей с 2K разрешением.

Производителем гибкого дисплея для этого устройства выступила компания LG.

Официальная презентация новинки назначена на 2020 год. А пока можно посмотреть проморолик с новым ноутбуком, который Lenovo опубликовала на своём канале в YouTube.