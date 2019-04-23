Стартап Iron Ox занимается созданием автономной фермы в Сан-Карлосе, штат Калифорния.

Гидропонная крытая ферма обслуживается роботизированными механизмами двух типов для посадки, ухода и сбора всей продукции. Это робот-рука и робот-носильщик.

Колёсный робот-носильщик перевозит тяжёлые поддоны с водой и саженцами, а роботизированная рука-манипулятор пересаживает растительный материал по мере его роста из одного гидропонного контейнера в другой.

Процесс контролирует компьютерная программа, которая мониторит температуру, содержание азота, баланс питательных веществ, местоположение роботов и управляет ими, отправляя в места необходимого вмешательства.

И всё же ферма не до конца автоматизирована, поскольку посев и обработка растений выполняется людьми, однако, Iron Ox надеются автоматизировать и эти процессы тоже.

Пока первая партия зелени зреет, компания уже ведёт переговоры о поставках в местные рестораны и магазины.