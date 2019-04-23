В Сингапуре прошло открытие нового терминала аэропорта Jewel Changi. Это уникальный стеклянный купольный комплекс (более чем 9000 стеклянных плит), напоминающий, по сути массивный стеклянный пончик со смещённым одиннадцатиметровым отверстием.

Сердцем этого строения является искусственный водопад, падающий из того самого отверстия ассиметричного тороида с высоты 40 метров! Потрясающее зрелище!

Через центр купола проходит железнодорожный путь, вот почему водопад был смещён в сторону. "Но я думаю, что это также сделало его намного более красивым и создало напряжение в геометрии" – говорит известный архитектор Моше Сафди о своём детище.

Каждую минуту до 10 000 галлонов воды течет из «глаза» крыши. Сплавленные акриловые экраны создают звуконепроницаемый буфер, в котором бурлит вода, достигая самого дна.

Аэропорт Jewel Changi включает в себя 10 этажей, пять из которых находятся под землёй. Он занимает площадь более 130 тыс. м. кв. Здесь разместились множество мест для развлечений: парки, аттракционы, магазины, кафе и рестораны, и отель YOTELAIR на 130 номеров.

Растительная составляющая насчитывает 2000 деревьев и пальм, и более 100 000 кустарников из 120 видов. Они были получены из Малайзии, Таиланда, Австралии, а также Китая, Соединенных Штатов и Испании.

Аэропорт Changi много раз был признан лучшим аэропортом мира.