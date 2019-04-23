На днях китайская компания CSIC провела первые испытания беспилотного катера-амфибии Marine Lizard ("Морская ящерица").

Эта двенадцатиметровая лодка способна в воде развить скорость до 50 узлов, что немного больше 90 км/ч! Выйдя на сушу, она превращается в некое подобие бронетранспортёра, - из днища её корпуса выдвигается четвёрка продолговатых гусеничных колёс. Скорость движения по земле в таком состоянии составляет около 20 км/ч. Это первая в мире амфибия такого типа!

Максимальная дальность управления "морской ящерицей" - 1200 километров! Управление может осуществляться с помощью спутников. Искусственный интеллект на борту этого транспортного средства умеет прокладывать маршруты, обходить встречающиеся препятствия и самостоятельно плавать. Есть возможность управления оператором. В режиме ожидания амфибия может находиться до восьми месяцев.

Лодка с гусеницами оборудована оптико-электронной системой наблюдения, а в корпус встроено вооружение. На данный момент китайские военные планируют использовать Marine Lizard для выполнения задач береговой охраны или противовоздушной обороны.