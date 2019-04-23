Согласно теории Большого взрыва, в образовавшейся Вселенной доминировали гелий и водород. Нейтральные атомы гелия, спустя какое-то время, должны были начать объединяться с ионизированным водородом, образуя первую возможную молекулу - гидрид гелия (HeH+).

Десятилетия ушли на поиски этой молекулы! И только в 1925 году гидрид гелия (HeH+) был получен в лабораторных условиях. Однако не всё оказалось так просто. Ведь обнаружить эту молекулу в межзвёздной среде не представлялось возможным. Причиной тому была атмосфера Земли, которая блокировала излучение гидрид гелия (HeH+).

Это ограничение исследователи всё же смогли преодолеть. Используя стратосферную инфракрасную обсерваторию SOFIA, астрофизикам удалось обнаружить контрольную спектральную сигнатуру гидрид гелия (HeH+) в оболочке планетарной туманности NGC 7027, расположенной на расстоянии 3000 световых лет от Земли. В ней находятся остатки погибшей звезды, напоминающей Солнце.

По мнению ученых, это открытие подтверждает ключевую часть базового понимания простой химии ранней Вселенной, и позволит объяснить, как она за миллиарды лет превратилась в современную сложную химию.