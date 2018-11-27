26 ноября космический аппарат NASA "Инсайт", который после шести месяцев полета совершил успешную посадку на Марсе, передал на Землю первое четкое фото поверхности планеты. InSight сделал этот снимок, используя специальную камеру, встроенную в свою роботизированную руку.

Модуль совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным "наследником" другого зонда-геолога НАСА, лендера "Феникс", севшего на планету в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве (см. заметку "Марсоход "Феникс" наблюдал снег на Марсе").

На борту InSight будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах и лучше понять внутреннюю структуру планеты.

InSight вошел в атмосферу Марса на скорости 20 600 километров в час и замедлился до 12 километров в час за семь минут. Подобная технологии приземления задействовалась ранее в успешной миссии Phoenix 2008 года. Сперва для замедления использовался парашют, а затем активировались 12 двигателей и зонд мягко опустился на три ножки.