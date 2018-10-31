В Индии завершили установку Статуи Единства, которая стала самой высокой статуей на планете.

Монумент высотой 182 метра установили в штате Гуджарат неподалеку от города Вадодара. Памятник посвящен герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, которого в стране почитают как национального героя. Главным архитектором стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

Монумент официально открыли в среду 31 октября 2018 года. На церемонии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с окрестностями монумент занимает площадь свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, он окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров.

Статуя установлена на 58-метровый постамент, вместе с ним высота сооружения составляет около 240 метров. А на самой вершине памятника оборудована смотровая площадка, с которой хорошо видна расположенная напротив плотина Нармада. На площадке могут одновременно находиться 200 человек.

Статуя Пателя на 23 метра выше возведенной в Китае Чжунъюаньской статуи Будды, которая считалась самой высокой в мире, почти в два раза выше Статуи Свободы в США (92 м с пьедесталом) и более чем вдвое выше скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде (85 м). (см. Самые высокие статуи в мире)

Валлабхаи Патель — борец за независимость Индии от Великобритании. Один из авторов конституции страны. За заслуги перед страной получил почетное прозвище Сардар, что означает «вождь».