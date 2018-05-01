30 апреля 2018 г. американская компания Blue Origin провела испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Корабль поднялся с полигона в Техасе на расчетную высоту 107 километров. Отделившаяся от носителя капсула для экипажа спустилась на землю на парашютах, приземлившись через 10 минут 13 секунд полета, а ракета чуть раньше плавно совершила управляемую двигателями вертикальную посадку.

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в том числе разработанный NASA монитор SFEM-2, предназначенный для измерения содержания углекислого газа, изменения давления, скорости и акустики внутри капсулы во время полета. Blue Origin также опробовала демонстрационную технологию, предоставляющую доступ в интернет для пользователей, находящихся в космическом пространстве.

Внутри "Капсулы экипажа 2.0" путешествовал испытательный манекен, оборудованный приборами. Разработчики дали манекену имя Скайуокер, в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны".

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов по баллистической траектории со скоростью, которая меньше первой космической, то есть недостаточна для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Компания провела с ноября 2015 по октябрь 2016 года пять испытаний этого корабля с ракетой-носителем первого поколения. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз. Это восьмое по счету испытание New Shepard, предыдущее состоялось в декабре 2017 года.

Blue Origin - одна из нескольких частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос.