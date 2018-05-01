23 апреля 2018 г. в Тулузе (Франция) впервые поднялся в воздух прототип самолета Airbus A350-900ULR (ultra long-range). С максимальным взлетным весом в 280 тонн A350 XWB Ultra Long Range способен находиться в воздухе более 20 часов без посадки, сочетая самые высокие уровни комфорта пассажиров и экипажа с непревзойденной экономикой для дальнемагистральных перелетов. Самолеты будут использоваться Singapore Airlines на беспосадочных рейсах между Сингапуром и США.

A350-900ULR получил центральный топливный бак увеличенного объема. Airbus также произвел аэродинамические изменения крыла. Кроме того, на новом самолете установили модифицированную топливную систему, которая увеличивает вместимость топлива на 24 тонны без необходимости в дополнительных топливных баках. ​Самолет оснащен двигателями Rolls-Royce Trent XWB. В целом благодаря доработкам дальность полета новой версии самолета увеличилась с 15 до 17,9 тысячи километров.

Программа по разработке самолета с увеличенной дальностью полета (ULR program) была запущена Airbus S.A.S. в октябре 2015 года, после того, как (SIA) внесла изменения в договор на поставку авиалайнеров A350-900 стандартной модификации и подписала соглашение на поставку семи самолетов A350-900ULR. «Сингапурские авиалинии» планирует использовать его для совершения прямых рейсов из Сингапура в различные города США, в том числе и по маршруту Сингапур – Нью Йорк, протяженность которого составляет 8700 морских миль (16112 км).

Источник: http://edition.cnn.com