Интерактивные технологии охватывают все более широкие возрастные слои. Интересной и познавательной игрой для детей детского сада станет интерактивная песочница. Идея ее создания появилась ещё в начале 90х прошлого столетия, но качественно реализована только в наши дни.

Внешний вид интерактивного аппарата — это вместительная ёмкость с песком в центре конструкции. Устанавливается она на опору и располагается приблизительно на уровне пояса — для удобства пользования. Интеллектуальная часть — присоединённый к резервуару столб, вмещающий проектор, сенсоры глубины и компьютер.

Электроника превращает поверхность песка в интерактивную поверхность, с помощью которой осуществляется управление. Компьютер, который входит в состав комплекта, благодаря специальным датчикам считывает движения рук и проецирует на песок новую текстуру. В результате на песке появляются почти настоящие вулканы, моря и реки. Самое главное, что дети, передвигая песок, насыпая возвышенности или делая в нем углубления, по своей воле меняют возникший на песке мир.

Благодаря неровной поверхности песка, проецируемые картинки обретают объем, а руками дети управляют происходящими процессами, - например, они могут создать гору и тут же превратить ее в пылающий вулкан. С помощью «Интерактивной песочницы» малыши легко осваивают азы счета и письма, знакомятся с геофизическими процессами, которые происходят внутри и на поверхности нашей планеты, совершенствуют коммуникативные навыки и развивают сенсорное восприятие.