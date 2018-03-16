Компания Blok.Party представила новую игровую консоль PlayTablе, основанную на технологии блокчейн.

Внешне устройство выглядит как габаритный планшет, который располагается как поле для настольной игры. Однако, в отличие от обычного планшета, игрок PlayTablе может использовать физические предметы для контроля игры.

Одновременно консоль могут использовать до 8 пользователей. Помимо физических предметов, игрок может использовать личный смартфон в качестве дополнительного инструмента. К примеру, за игрой в покер каждый пользователь сможет просматривать свои карты на телефоне, а сам процесс игры будет демонстрироваться на тачскрине консоли.

Дополнительно технология блокчейн используется для надёжного обмена предмета между игроками настольной игры.

Blok.Party планирует выпуск консоли к концу 2018 года. Стоимость анонсирована - $349 по предзаказу и $599 после релиза.

Сайт производителя: https://www.blok.party/