В этом году событием в мире морского транспорта обещает стать Foiler от Enata Marine – гибридная электрическая яхта, построенная в ОАЭ.

Foiler оснащена дизель-электрическим двигателем с убирающейся системой подводного крыла, которая в буквальном смысле позволяет яхте подниматься над водной гладью.

Такая опция позволит яхте комфортно продолжать движение, даже при наличии волн высотой до 1,5 м, сохраняя при этом равновесие, позволяющее пассажирам не чувствовать водной качки.

Ширина судна при сложенных подводных крыльях составляет 3,3 м. При движении с распахнутыми крыльями она увеличивается до 7,2 м. Длина яхты составляет 9,5 м, а скорость скольжения над водой на подводных крыльях достигает 34 км/ч. Максимальная скорость, которую может развить лодка, составляет более 70 км/ч.

Яхта укомплектована двумя дизельными двигателями BMW мощностью 320 л.с. (239 кВт), которые приводят в действие два генератора, питающих два торпедных двигателя электрической энергии от Enata Marine. Корпус яхты построен с использованием углеродного волокна, что не оставляет сомнения в ее прочности и надежности. При этом дизайн яхты соответствует премиум-классу.

Технология подводных крыльев появилась достаточное количество времени назад, однако применимой на частном рынке в создании моторных лодок люкс сегмента стала совсем недавно.

Основная причина уникальности нового транспортного средства состоит не в наличии подводных крыльев как таковых, а в том, что оно может трансформироваться. Таким образом, владелец получает 2 в 1: классическую яхту и водный транспорт, способный преодолеть волны, не доставляя при этом неудобства пассажирам.

На данный момент официального объявления стоимости Foiler не было, но закономерно предположить, что она будет очень дорогой.

Источник: https://foiler.com/