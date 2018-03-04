Престижную награду GQ Car Awards 2018 получил самый дорогой в мире дом на колесах EleMMent Palazzo, о котором "Новости технологий" писали еще в 2011 году, как о футуристическом концепте (см. заметку "Elemment Palazzo - футуристический концепт роскошного автофургона"). Теперь это действующая модель стоимостью 3 миллиона долларов в базовой комплектации от австрийской компании Marchi Mobile.

В 12-метровом двухэтажном жилом фургоне на первом этаже разместилась просторная раздвижная гостиная с кухней, санузлом, барной стойкой, 40-дюймовой "плазмой" и камином. На втором – роскошная спальня с отдельной ванной. Более того, крыша легко трансформируется в крытую террасу с мебелью и барной стойкой, а внизу выдвигается уютное крылечко с лестницей.

Дизайнеры, которые разрабатывали модель, использовали и учли не только самые современные достижения в автомобилестроении, но также и особенности авиа-, авто- и яхтенного спорта. В особняке на колесах есть трап, как у самолета бизнес-класса, выхлопная система спортивного автомобиля и шасси собственной разработки, позволяющее сохранять устойчивость на самых крутых поворотах.

Несмотря на то, что Elemment Palazzo выглядит как фургон, под его капотом находятся 500 л.с. Этот тяжеленный мобильный дом с автоматической коробкой передач может достигать скорости 150 км в час, при этом используя на 20% меньше топлива, чем другие транспортные средства такого же размера благодаря своему аэродинамическому дизайну.

Производство моделей в разной конфигурации ограничивается 5 единицами в год.

Источник: www.marchi-mobile.com