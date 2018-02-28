Американские физики Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком университете (SEAS) разработали искусственный глаз на основе оксида титана, который не только не уступает человеческому, но и наоборот: линза может менять фокус, различать цвета и формы. В то же время, применяемые в ней нанотехнологии позволяют передавать огромные объемы информации за очень короткое время.

Изобретение представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу из полимеров и электродов, которая растягивает или сжимает линзу и позволяет быстро и четко фокусировать свет. С помощью этого происходит различение объектов. В человеческом глазу эту функции аккомодации выполняет цилиарная мышца. Управление движениями глаза может проводиться с помощью компьютерной программы.

По мнению Алана Ше, аспиранта SEAS, в этом исследовании сочетаются прорывы в области искусственных мышц и нанотехнологии, создающие возможность динамического исправления различных дефектов зрения.

Тем не менее исследователи заверяют, что пока встраивать разработанные механизмы в человеческий глаз не собираются. Однако ноу-хау может быть полезным не только в офтальмологии, но и на рынке оптических приборов, включая производство мобильных телефонов, фото- и видеокамер, телескопов, микроскопов, и даже оборудования для создания виртуальной реальности.

Отметим, на сегодняшний день все оптические приборы передают изображения с небольшими искажениями и смещениями. Разработка гарвардских ученых открывает перед производителями оптических систем совершенно новые горизонты для создания механизмов зума и автофокуса.

Источник: https://news.harvard.edu