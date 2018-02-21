Французская компания Archos, известная производством бюджетных смартфонов и планшетов, представила модель электрического средства передвижения Citee Connect под управлением Android.

Компания утверждает, что в городских условиях электроскутер способен проехать 25 км. на одном заряде. Также, он может генерировать небольшое количество энергии с каждым торможением.

Citee Connect оснащён устойчивыми к проколам 8,5-дюймовыми колесами, 250-Вт двигателем и батареей ёмкостью 6000 мАч.

12-килограммовый электроскутер удерживает пассажира весом до 100 кг. и развивает скорость в 22-25 км/ч.

На руле скутера находится панель управления с сенсорным экраном. Устройство под управлением ОС Android 8.0 Oreo работает на четырёхъядерном процессоре, имеет 1 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 8 Гбайт. Также сообщается о поддержке сетей 3G, так что можно будет запустить Google Maps и другие навигационные приложения. На экране отражаются данные о текущей скорости, пройденном расстоянии и уровне заряда батареи.

Электросамокат выйдёт на массовый рынок летом 2018 года, стоимость новинки составит €499.99 (около 35 т.р.)

Источник: https://www.androidpolice.com/