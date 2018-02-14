Контролируемый искусственным интеллектом дрон, оснащённый 4к камерой, станет Вашим автономным спутником в путешествии. Данный стартап разрабатывался на протяжении 4 лет. R1 способен выполнять съёмку 4К видео и, при этом, самостоятельно маневрировать в окружающей местности.

Теперь любители воздушной съемки не станут отвлекаться на ручное управление дрона – он сам последует за Вами в любой экстремальной ситуации. Skydio утверждает, что подобным профессиональным аппаратом сможет справиться даже новичок, без опыта аэросъемки.

R1 использует 13 бортовых камер для ориентировки на местности, планирования маршрута и уклонения от препятствий. Начинка дрона представляет собой платформу Nvidia Jetson TX1, предназначенную именно для подобных автономных дронов нового поколения с возможностями самообучения.

Встроенные алгоритмы обучены опознавать движущегося человека, машину или препятствующие на пути объекты. Таким образом, он последует за Вами во время активного отдыха на горнолыжных склонах, горных трассах для даунхилла или вдоль горных рек или в лесу, огибая преграды на пути.

Запуск дрона осуществляется с помощью мобильного приложения, где можно выбрать объект для следования, параметры съёмки, движения и просмотреть готовое видео.

На данный момент R1 способен на 16 минут беспрерывной съёмки на одном заряде и содержит 64ГБ внутренней памяти.

Стартап также подвергается критике. Очевидно, что за такую же сумму, а то и дешевле, можно приобрести аппарат с более продолжительным периодом работы на одном заряде, с поддержкой 5К видеосъемки.

Взять, к примеру, квадрокоптер Phantom 4 Pro от DJI, который также способен преодолевать препятствия и содержит интеллектуальные режимы полёта. Однако, Phantom 4 Pro движется только по тому маршруту, который укажет человек на GPS навигаторе. По заверениям разработчиков, R1 обладает большей автономией съемки и свободы действия при полёте.

Стоимость продукта оценивается в $ 2,499. Однако вопрос остаётся открытым – станет ли успешным данный стартап, открыв новую ветку в производстве квадрокоптеров, или потеряет свою уникальность на фоне непрерывного апгрейда уже имеющихся аналогов?

Источник: https://www.theverge.com/