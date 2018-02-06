Первоначальная идея модернизации привычного нам аксессуара в портативный гаджет многим пришлась по вкусу. Однако, известные нам прототипы смарт-очков, например, Magic Leap, не отличаются компактностью и лаконичностью дизайна, а такие дополнительные устройства, как камеры и микрофоны, лишь усугубляют ситуацию. Журналисты Verge получили возможность взглянуть на альтернативу подобного гаджета – смарт-очки Vaunt от компании Intel, а точнее, их раннюю разработку.

Главный факт о Vaunt – это изменённый способ передачи информации.

Необходимые данные проецируются на сетчатку глаза при помощи слабого лазера, который, по заверениям разработчиков, абсолютно безопасен для глаз. Саму информацию смарт-очки получают с помощью технологии Bluetooth.

Монохромное изображение красного цвета проецируется на сетчатку до тех пор, пока пользователь не отведёт взгляд. Таким образом, можно посмотреть время, маршрут, уведомления о сообщениях, полученные из смартфона на платформе Android или iOS. Само изображение представляется голографической проекцией в размере 400x150 пикселей.

Особенность дизайна и отличие от таких аналогов, как Google Glass, заключается в схожести с привычными дизайнерскими очками, без которых многим из нас не обойтись. При этом очки могут использовать даже те, у кого есть проблемы со зрением – в оправу вставляют как простые линзы, так и с диоптриями.

Начальные прототипы не включают камеры и микрофона, однако разработчики планируют расширить технические возможности гаджета и связать очки с умными голосовыми помощниками (Amazon Alexa, Apple Siri и прочие).

У компании нет намерений о самостоятельной продаже Vaunt. Они надеются разработать технологию и предоставить её производителям для дальнейшего выпуска на рынок конечным потребителям. Примерные дата и стоимость смарт-очков Intel пока неизвестна.

Источник: https://www.theverge.com/