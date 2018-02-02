Стартап Nuro представил прототип компактного беспилотного автомобиля, который предназначен для доставки заказов клиентов по дорогам общего пользования.

Робомобиль Nuro R1 имеет сравнимую с обычными автомобилями высоту, но гораздо меньше их по длине и ширине. Благодаря установленному на крыше лидару и нескольким радарам и камерам, расположенным по периметру, Nuro R1 может передвигаться по дорогам со скоростью обычного автомобиля.

По замыслу создателей, робомобиль найдет применение в качестве курьера для доставки клиентам заказов из расположенных неподалеку магазинов.

Масса робота равна 680 кг, а полезная нагрузка может составлять 110 кг. Предполагается, что робомобиль будет доезжать с заказом до указанного адреса и отправлять клиенту сообщение о прибытии. Получив сообщение, клиент выйдет к робомобилю, введёт код идентификации и заберёт свой заказ.