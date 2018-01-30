На платформе Kickstarter появился проект Zanco Tiny T1 - это самый маленький в мире полностью функциональный мобильный телефон. Разработкой телефона занимается компания Clubit New Media, Ltd. Длина телефона Zanco Tiny T1 — всего 46,7 миллиметра, а вес — около 12 граммов. Тем не менее с его помощью можно осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения.

В нем способно храниться до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. Заряда батареи хватает на три дня в режиме ожидания и на 180 минут в режиме разговора.

Телефон оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем, 32 МБ оперативной памяти. Стоимость мини-телефончика — 30 фунтов (около 40 долларов).

Первые отправки заказанных телефонов запланированы на май 2018 года.

Источник: https://www.worldssmallestphone.com/