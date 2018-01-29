Шведский производитель Radinn представил более быстрый, дешевый и экономичный вариант электрической гидродоски. Механизм для водного спорта позволит перемещаться даже без вспомогательных волн на скорости около 58 км/ч.

Первый прототип доски появился еще 3 года назад, но с каждым разом разработчики добавляют новые характеристики изделию. По сравнению с предыдущей версией, гидроборд удешевили с 20,000 до 9,900 евро, что немного расширит поток возможных покупателей.

Несмотря на то, что одного заряда хватит всего на 25 мин, новая версия Radinn спасёт положение дополнительным съёмным аккумулятором (если, конечно, у Вас завалялись в кармане лишние 2, 990 евро).

Борд представлен в чёрном и белом дизайне, и даже учитывая встраиваемую батарею, не выглядит столь громоздким и габаритным. Продажа Radinn G2X запланирована на конец 2018 г.

Даже снизив цену на треть, гидроборд для серфинга всё-же остаётся довольно дорогим удовольствием. Однако, если Вы не скупитесь на подобные новинки и уже готовы представить себя покорителем водной глади, предлагаем посмотреть видео, где команда Radinn уже использовала эту доску, прокатившись по обледеневшим рекам Норвегии.

Источник: https://newatlas.com/