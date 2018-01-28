В японском городке Хаконе в отеле ProPILOT Park Ryokan используются необычные тапочки разработки Nissan. Удивить они смогут постояльцев гостиницы способностью кооперироваться и самостоятельно возвращаться на исходную позицию, ориентируясь в окружающей обстановке. Тапочки оснащены миниатюрными колёсиками и способны передвигаться без помощи владельца.

Цель демонстрации данного концептуального изделия — это реклама фирменной технологии автономной парковки. Система ProPILOT Park, которая дала имя японской гостинице и легла в основу оригинальной смарт-обуви, доступна владельцам электромобиля Nissan Leaf 2018. Она отвечает за функцию интеллектуальной парковки хетчбэка автопилотом, который ориентируется на текущую дорожную обстановку и не требует вмешательства со стороны водителя.

Продемонстрировать обширный потенциал и масштабируемость технологии ProPILOT Park специалисты Nissan решили не только на примере смарт-тапочек, но и уникального обеденного столика с электроприводом, а также самоходных подушек и пульта дистанционного управления телевизором.