Экология нашей планеты последние десятилетия находится на грани и требует к себе особого внимания. Пока одни выдвигают теории по ее улучшению или хотя бы поддержанию, другие действуют! К числу последних можно отнести архитектора-новатора Стефано Боэри, чьи проекты уже нашли свое признание в Лозанне (Швейцария), Милане (Италия) и Париже (Франция). Следующим городом, которому архитектор подарит свое творение, станет Эйндховен (Нидерланды).

Суть проекта заключается в экологическом городском жилье, которое бы было социально доступным. Проект архитектора Вертикальный лес «Трудо» рассчитан на выполнение этих задач. 19 этажей здания-башни будут оснащены квартирами, доступными для аренды людям с низким уровнем дохода, в частности, для молодежи, живущей в городе, в свою очередь, балконы квартир будут засажены сотнями видов деревьев и растений.

По плану архитектора дом будет включать в себя 125 квартир, площадь каждой составит не менее 50 кв.м, также на одну квартиру рассчитано 1 дерево, 20 кустов и терраса площадью 4 кв.м. Вертикальный лес «Trudo» будет подниматься до 75 м (246 футов) в высоту, то есть в полный размер 19-ти этажного дома. Общее число единиц озеленения составит порядка 125 деревьев, 5 200 кустарников и более 70 видов растений.

Смысловая нагрузка проекта в большей мере заключается в том, чтобы растения и деревья помогли очистить воздух от выхлопных газов, тем самым положительно сказавшись на здоровье городских жителей и окружающей среде, а интересное дизайнерское решение лишь следствие этого.

«Зеленые башни» Стефано Боэри успешно доказывают, что проблемы изменения климата и проблемы жилья в больших городах можно решить. «Городское лесное хозяйство не только необходимо для улучшения окружающей среды в городах мира, но и для улучшения условий жизни менее удачливых городских жителей », - заявляет автор. Архитектор убежден, что постепенно Вертикальные леса станут обычным явлением во всем мире.

И хотя проект еще разрабатывается, и нет точных дат его начала и завершения, мы на один маленький шаг впереди, чтобы сохранить экологию нашей планеты и здоровье ее жителей.

Источник: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/