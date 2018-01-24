Вчерашняя фантастика сегодня не только становится реальностью, но и приобретает впечатляющие масштабы. Если совсем недавно такие инновации, как беспилотный общественный транспорт, были лишь на стадии разработки, то сегодня они становятся вполне нормальным явлением на улицах городов.

Так в столице Швеции 2017 год завершился запуском на улицы города беспилотных маршрутных автобусов. Они курсируют в северной части Стокгольма по маршруту протяженностью в полтора километра. Движение осуществляется со скоростью 20 км в час с помощью GPS и датчиков движения. Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров.

В инновационном транспорте отсутствует классическое рулевое колесо, однако при возникновении экстренной ситуации возможно ручное управление. Для большей надежности беспилотный автобус выходит на маршрут в сопровождении водителя, который следит за исправностью машины.

Генеральный директор транспортного агентства Швеции Йонас Бьелфвенштам сообщил, что необходимо провести ряд испытаний, которые позволят убедиться в том, что автоматизированное дорожное движение достаточно безопасно для пассажиров и других участников движения, после этого весь наземный общественный транспорт Стокгольма вероятнее всего станет самоуправляемым.

Примечательно, что в конце 2017 г. в китайском городе Шэньчжэнь также стали использовать самоуправляемые автобусы в качестве городского общественного транспорта.

Также беспилотные маршрутки появились в Париже, где они курсируют между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц, для них выделена специальная полоса движения.

В Вагенингене (Нидерланды) автобусы без водителей рассчитаны на шесть пассажиров и, несмотря на способность развивать скорость до 25 км/час, по городским улицам ездят весьма медленно. Нидерландский беспилотник способен преодолеть расстояние порядка 100 км.

В Лозанне (Швейцария) продолжительность маршрута беспилотного автобуса составляет 2,5 км, который проложен от станции метро до одного из университетов. Регулярное сообщение было установлено после длительных испытаний, во время которых автобус ни разу не был зафиксирован в аварии.

В Трикала (Греция), численность населения которого около 50 тыс. человек, в тестовом режиме по улицам, наряду с другим транспортом, курсируют небольшие беспилотные автобусы, каждый из которых вмещает в себя 10 пассажиров.

В России также закончились разработки беспилотного автобуса «Матрешка». Среди проектов представлены ТС на 4, 6, 8, 12 и 20 пассажиров. Управляется беспилотник искусственным интеллектом с возможностью самообучения. В нем установлен электрический двигатель и аккумулятор большой емкости, заряда которого хватает на 130 км пробега при максимальной скорости 30 км/ч.

Разработчики утверждают, что использование самоуправляемого транспорта безопасно, в отличие от автобусов с водителем, так как при его эксплуатации исключен человеческий фактор. Однако пока в России отсутствует закон, разрешающий испытания беспилотных автобусов на городских маршрутах.

Источник: https://korrespondent.net/