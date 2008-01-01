Прямо сейчас жители и гости американского города Детройт могут лицезреть все новинки мирового автопрома и концепты транспорта будущего. Выставки Detroit Auto Show или же North American International Auto Show открыли свои двери 14 января 2018 г., показы продлятся 2 недели в выставочном центре Cobo Centrer.

Небезызвестная компания AirSpaceX (Airspace Experience Technologies, LLC) также презентовали свои новинки. Одна из них – уменьшенная копия будущего аэротакси AirSpaceX Mobi-One. По словам разработчиков, аппарат станет отличной альтернативой городского транспорта – Mobi-One, бесшумно минуя пробки, доставит Вас из точки А в точку Б.

Более того, борцам за окружающую среду можно расслабиться – мировой автопром подхватил тенденцию к созданию экологически чистого вида транспорта. Как например, у Mobi-One в наличии четыре электромотора, обеспечивающие бестопливную перевозку 2-4 пассажиров, весом до 200 кг. и со скоростью до 400 км/ч. На одном заряде воздушное такси протянет 104 км.

Помимо экологической значимости, разработчики побеспокоились и об экономической. Mobi-One достаточно прост в дизайне и изготовлении, что значительно ускорит технологию серийного производства. Таким образом, летающее такси станет доступным для масс.

AirSpaceX утверждают, что жители США в среднем теряют $300 млрд и 42 часа в год, находясь в пробке, допуская выброс 17 млрд кг углекислого газа в атмосферу. Соответственно, разработка подобного транспорта экологически и экономически обоснована.

По словам коммерческого директора AirSpaceX Джей-Пи Йорро, к 2026 г. компания стремится запустить 2500 аппаратов в 50 крупнейших городах США.

Источник: https://newatlas.com/