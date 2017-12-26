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CarWink – передвижение с emojis

Декабрь 26, 2017 - 13:33 | 
Natasha
car-wink-3.jpg

Kickstarter разработало устройство CarWink для автомобилей, которое позволяет отправлять смайлики другим водителям, уведомляя таким образом их о ситуации на дороге.

CarWink - устройство, работающее от солнечной батареи. Для оповещения попутных водителей о ситуации на дороге устройство необходимо установить на заднее окно автомобиля с внутренней стороны. Управление устройством производится с помощью голосовой функции.

Как и Alexa, можно попросить CarWink отправлять сообщения водителю, который едет позади вас.

Содержание сообщения может включать в себя такие уличные знаки, как «пешеходный переход», «неожиданность впереди», веселый emojis, например, большой палец или подмигивание - в тех редких случаях, когда кто-то уступил вам дорогу или вы совершаете опережение.

Фото к заметке

Данное устройство должно выйти на рынок девайсов к лету 2018 года.

Источник: http://mashable.com/2017/12/21/carwink-car-emoji-signal-device-kickstarter/?utm_cid=hp-h-8#M52pTS88ZaqB

Видео к заметке: 

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    Раздел: Гаджеты

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