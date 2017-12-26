CarWink – передвижение с emojis
CarWink - устройство, работающее от солнечной батареи. Для оповещения попутных водителей о ситуации на дороге устройство необходимо установить на заднее окно автомобиля с внутренней стороны. Управление устройством производится с помощью голосовой функции.
Как и Alexa, можно попросить CarWink отправлять сообщения водителю, который едет позади вас.
Содержание сообщения может включать в себя такие уличные знаки, как «пешеходный переход», «неожиданность впереди», веселый emojis, например, большой палец или подмигивание - в тех редких случаях, когда кто-то уступил вам дорогу или вы совершаете опережение.
Данное устройство должно выйти на рынок девайсов к лету 2018 года.
Источник: http://mashable.com/2017/12/21/carwink-car-emoji-signal-device-kickstarter/?utm_cid=hp-h-8#M52pTS88ZaqB