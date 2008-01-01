Японский архитектор Кэнго Кума знаменит тем, что проектирует инновационные конструкции, которые позволяют использовать тяжеловесные природные материалы в архитектуре. Проектировщик специализируется на сочетании традиционной японской архитектуры с современными технологиями конструирования. К. Кума считает, что здание не должно вступать в конфликт с окружающей средой, а наоборот – сливаться с ней в единой гармонии.

Его новая работа не отклоняется от прежних принципов. В новом проекте кафе символично повторяет природную форму дерева. Отличительной особенностью «ствола дерева» является хаотично сложенная башня из блоков, своим видом напоминающая настольную игру «Дженга».

Блочное сооружение, формирующее центральную колонну, выполнено из кедра, древесина которого отличается высокой прочностью и в то же время мягкостью, благодаря чему ее довольно легко обрабатывать и использовать в качестве отделочного материала.

Внутри ствола находятся пруты из углеродного волокна. Данный материал предназначен для повышения прочности элементов конструкции и позволяет выдерживать нагрузки, в 7 раз превышающие пределы стальных аналогов. Таким образом, колонна выдерживает вес крыши, площадью в 142 кв.м.

Конструкция необычного кафе в префектуре Сидзуока отличается тем, что позволяет посетителям беспрепятственно наблюдать за прекрасным видом на побережье Тихого океана.

Источник: newatlas.com