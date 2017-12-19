Праздничное оформление ёлки с помощью приложения на телефоне
После того, как приложение опознаёт световую гирлянду, пользователь может задать такие настройки – цвет, последовательность, порядок появления, градиентность и точечная настройка. По существу, Вы создаёте дизайн новогодней ёлки, просто рисуя пальцем на вашем смартфоне.
Приложение подключается к камере и определяет расположение светодиода на дереве. Далее, Twinkly подключается к контроллеру через Wi-Fi и управляет светодиодом.
Каждый светодиод содержит 3 светодиода RGB нового поколения и чип, который может подключаться одной струной к контроллеру. Каждая лампочка окружена защитной оболочкой, специально разработанной с плоской головкой и непрозрачным слоем для усиления световых эффектов.
В продаже имеются 3 набора с разным количеством светодиодов и длиной. Гирлянду можно использовать как внутри дома, так и в виде уличной декорации.
Источник: twinkly.com