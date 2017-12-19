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Праздничное оформление ёлки с помощью приложения на телефоне

Декабрь 19, 2017 - 10:25 | 
Editor
twinkly_lifestyle03w (1).jpg

Пора украшать дом! Специально для тех, кто тщательно обдумывает новогодний интерьер, создано приложение Twinkly – оно управляет традиционными световыми гирляндами, создавая неограниченное количество цветовых комбинаций для Вашего праздничного настроения.

После того, как приложение опознаёт световую гирлянду, пользователь может задать такие настройки – цвет, последовательность, порядок появления, градиентность и точечная настройка. По существу, Вы создаёте дизайн новогодней ёлки, просто рисуя пальцем на вашем смартфоне.

Приложение подключается к камере и определяет расположение светодиода на дереве. Далее, Twinkly подключается к контроллеру через Wi-Fi и управляет светодиодом.

Приложение Twinkly

Каждый светодиод содержит 3 светодиода RGB нового поколения и чип, который может подключаться одной струной к контроллеру. Каждая лампочка окружена защитной оболочкой, специально разработанной с плоской головкой и непрозрачным слоем для усиления световых эффектов.

В продаже имеются 3 набора с разным количеством светодиодов и длиной. Гирлянду можно использовать как внутри дома, так и в виде уличной декорации.

Источник: twinkly.com

Видео к заметке: 

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    Раздел: Развлечения

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