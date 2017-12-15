обнаружил восьмую планету в системе звезды Кеплер-90. Экзопланетавращается вокруг своей звезды, расположенной на расстоянии 2,545 световых лет от созвездия Дракон, всего за 14 дней. Открытие поможет учёным подтвердить некоторые теории о данной звёздной системе.

Теперь известно, что наша Солнечная система не единственная содержит 8 планет вокруг своей орбиты.

Открытие в очередной раз подтверждает теории учёных о том, что расстояние планеты от звезды может влиять на её характеристики. По оценкам, Кеплер-90i имеет скалистую поверхность, а температура на планете достигает до 425 градусов Цельсия.

Поиском экзопланет происходит за счёт метода машинного обучения - тип искусственного интеллекта Google, который уже помог найти другую планету Кеплер-80g.

Источник: newatlas.com