NASA: «Искусственный интеллект обнаружил новую планету»
Теперь известно, что наша Солнечная система не единственная содержит 8 планет вокруг своей орбиты.
Открытие в очередной раз подтверждает теории учёных о том, что расстояние планеты от звезды может влиять на её характеристики. По оценкам, Кеплер-90i имеет скалистую поверхность, а температура на планете достигает до 425 градусов Цельсия.
Поиском экзопланет происходит за счёт метода машинного обучения - тип искусственного интеллекта Google, который уже помог найти другую планету Кеплер-80g.
Источник: newatlas.com
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