Центр жизни человека в XXI веке – смартфон, а "связующая нить" между ними – наушники. Однако Нью-Йоркская компания Vinci разработала модель наушников, которая работает автономно от основного гаджета.

В умные наушники уже встроен мини-компьютер, поддерживающий 3G, Wi-F и функцию голосового управления.

Обновленные функции устройства Vinci 2.0 и стильный дизайн ориентированы на рынок спортивной и фитнес-направленности.

Наушники оснащены аккумулятором емкостью 600 мАч, 1,1-дюймовым сенсорным экраном OLED, GPS, 4-х ядерным процессором Cortex A7, 1 Гб оперативной памяти и 8, 16 или 32 Гб основной.

Также в гаджет встроены удобные для занятия спортом приложения: акселерометр, гирометр и компас, что позволяет ему создавать существенную конкуренцию классическому смартфону.

Источник: https://newatlas.com/vinci-smart-2-sports-headphones/52515/